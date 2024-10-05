إحصائية "صادمة" تخص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

وقالت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية إن "9073 اعتداء إسرائيليا وقع على منذ الثامن من تشرين الأول الماضي ولغاية أمس".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.