مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر.. مدن أوروبية تتأهب لمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

ورفعت قوات في عدة دول من مستويات التأهب في المدن الكبرى وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع المتصاعد في الأوسط إلى هجمات إرهابية جديدة في أوروبا أو أن تتحول بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف.ومن المقرر تنظيم تجمعات حاشدة في عدة مدن أوروبية منها لندن وبرلين وباريس وروما خلال القادم، ويتوقع أن يتم تنظيم التجمعات الأكبر حجما من يوم السبت إلى .وستبلغ الفعاليات ذروتها يوم 7 أكتوبر وهو تاريخ الذكرى السنوية للحرب على .وبحلول ظهر السبت، تجمع آلاف في راسل سكوير بوسط لندن بحضور كبير للشرطة.وكان بعض منظمي المسيرة قد قالوا إنهم خططوا لاستهداف شركات ومؤسسات "متواطئة في جرائم إسرائيل" ومنها بنك "باركليز" و"المتحف البريطاني".وتشهد مناطق أخرى من العالم مظاهرات أيضا، ففي الفلبين تظاهر العشرات من الناشطين اليساريين يوم السبت بالقرب من السفارة الأمريكية في مانيلا، لكن الشرطة منعتهم من الاقتراب من مجمع السفارة المطل على البحر.