غارات "إسرائيلية" عند الحدود السورية اللبنانية

تعرضت الحدود السورية اللبنانية، مساء السبت، الى غارات "إسرائيلية" عدة، بحسب وسائل إعلام دولية.



وقالت تلك الوسائل، إن "غارات إسرائيلية على منطقة القصير بريف عند الحدود السورية اللبنانية".

ولفتت الى "سماع دوي انفجارات داخل سوريا بمحاذاة مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.