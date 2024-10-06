بعد قرار إيقاف الرحلات.. الرئيس الإيراني يعلق على الهجوم

نيوز – دولي

علق الإيراني مسعود بزشكيان، على القصف الذي استهدف مواقع إيرانية، جاء ذلك بعد القرار المفاجئ بوقف جميع الرحلات في مطارات ايران.

وقال بزشكيان في تصريح صحفي تابعته نيوز، ان "هجومنا على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام في المنطقة واحتواء التوترات التي يسببها"، مبينا ان "عمليتنا تمت وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتم ضرب الأهداف العسكرية فقط".

وذكر ان "الهجوم الصاروخي على الكيان الصهيوني كان بهدف كبح وحشيته ومنعه من توسيع جرائمه في المنطقة"، لافتا الى "اننا امتنعنا عن رد فوري على عملية اغتيال ضيفنا الشهيد هنية على أمل نجاح جهود وقف إطلاق النار".

وجاء هذا التصريح عقب اعلان الحكومة الإيرانية وبحسب وكالة مهر إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطارات ايران، في وقت اعتبر مراقبون ان هذا القرار جاء بعد ورود معلومات حول احتمالية ايران القيام هذه الليلة بقصف ايران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي ضرب مناطق إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

فيما اكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ان "أي تهديد ضد إيران سيواجه برد قاس وسريع ولن نتساهل".

واكد ان "أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد".