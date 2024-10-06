أربع غارات "إسرائيلية" تستهدف لبنان

وقالت وسائل إعلام، إن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي العباسية والبرج الشمالي جنوبي لبنان".

وأضافت أن "غارتين إسرائيليتين على بلدات محيبيب وبليدا وكفرجوز جنوبي لبنان".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.