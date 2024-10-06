مسؤولان إيرانيان: فقد الاتصال بقاآني الذي كان في لبنان منذ الأسبوع الماضي

نيوز – دولي

كشف مسؤولين إيرانيين، اليوم الاحد، عن فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي كان في لبنان منذ الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهما ان " قاآني الذي كان في لبنان بعد اغتيال السيد حسن نصر الله لم يسمع عنه".

واضافا "الاتصال فقد بقاآني الذي كان في لبنان منذ الأسبوع الماضي".