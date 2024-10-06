حزب الله يعلن قصف قاعدتي "الكرمل ونيمرا" بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، عن قصف قاعدتي "الكرمل ونيمرا" بالصواريخ.



وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:20 من مساء يوم الاحد عملية إطلاق صلية من صاروخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وفي آخر، قال الحزب، "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 من منتصف ليل 07-10-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".