خبير روسي يتوقع الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي: سيكون تكنولوجيا

وأوضح زيليتن وهو محاضر بارز في الجامعة الروسية للاقتصاد في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نعم، سيكون هناك رد، بالنظر إلى أن الأمريكيين يضغطون على إسرائيل حتى لا تتوسع كثيرا في هجماتها، كون الجميع يخشى التصعيد واندلاع حرب كبيرة في الشرق الأوسط، ومن المحتمل جدا أن يكون رد إسرائيل تكنولوجيا لا عسكريا، وهذا احتمال وارد".وأضاف أنه من المحتمل أن يكون هذا الهجوم مشابها لما حدث مع أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" في لبنان مؤخرا، أو ربما يكون هجوما على النظام المصرفي أو المالي الإيراني.وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل هو الثاني من نوعه في تاريخ البلدين، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى، وتترقب المنطقة ردا إسرائيليا على الضربة الإيرانية، وسط خشية من توسع نطاق الصراع في المنطقة.جدير بالذكر أن لبنان شهد يومي 17و18 سبتمبر، تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (ووكي توكي وبيجر)، كان يحملها عناصر في "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفة، وأسفرت التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين.