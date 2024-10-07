عام على الطوفان.. أرقام عن الخسائر والضحايا والصواريخ

وخلال عام، قتل 726 جنديا من جيش الكيان الإسرائيلي، مقابل 885 مدنيا إسرائيليا، واخذت حماس 270 شخصا كرهائن، لم يتبق منهم في غزة سوى بين 50 الى 70 شخصا.على صعيد غزة وفلسطين، قتل اكثر من 40 الف مدني، وأصيب اكثر من 90 الفا، ودمرت 60% من مباني قطاع غزة، مع تشريد حوالي مليوني شخص من منازلهم في غزة، اما من حماس فحسب الرواية الإسرائيلية فانه تم قتل حوالي 15 الف مقاتل من حماس من اصل عددهم الكلي البالغ اكثر من 30 الف مقاتل، بحسب ادعاءات الكيان.اما عدد الصواريخ، فأن 13200 صاروخ اطلق من غزة تجاه الكيان، و12400 صاروخ من لبنان، و60 من سوريا، و180 من اليمن، و400 من ايران، مقابل اكثر من 170 هجوما من العراق بالمسيرات وصواريخ الكروز.اما في لبنان، فبلغ عدد الضحايا حتى الان الى اكثر من الفي شخص واصابة حوالي 10 الاف، مع تهجير قرابة مليون شخص من جنوب لبنان.