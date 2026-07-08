أول تعليق من محمد فضل شاكر بعد إخلاء سبيل والده

وأكد شاكر أن سنوات الانتظار انتهت، وأن المرحلة المقبلة ستكون بداية جديدة بعد فترة طويلة من الظروف الصعبة.وظهر في مقطع فيديو شاركه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلاله عن خروج والده من السجن، وقال: "الحمد لله رب العالمين بعد 13 سنة، والظلم ممكن يطول بس ما بيدوم"، في إشارة إلى الفترة الطويلة التي قضاها والده بعيدًا عن حياته الطبيعية.ووجه نجل رسالة لكل من يمر بظروف مشابهة، داعيًا إلى التمسك بالأمل، قائلًا: "لكل حد مظلوم، متفائل بالخير، وإن شاء الله بيفرج همك يا رب"، مضيفًا أن عائلة فضل شاكر تستعد لمرحلة مختلفة، قائلاً: "مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين، ومتحمسين للي جاي".أعاد قرار إخلاء سبيل فضل شاكر الاهتمام بقضيته التي شغلت الرأي العام اللبناني خلال السنوات الماضية، خاصة مع ارتباط اسمه بعدة ملفات أمام القضاء العسكري، إلى جانب الحديث عن ظروفه الصحية خلال فترة الاحتجاز.وكان الفنان اللبناني قد سلّم نفسه للسلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمتابعة القضايا التي كانت لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.واجه فضل شاكر عددًا من الاتهامات، من بينها قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح بقيادة ، وتقديم الدعم له، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، واتهامات أخرى مرتبطة بالنيل من هيبة الدولة.وسبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية بلغ مجموعها 22 عامًا مع ، تضمنت حكمًا بالسجن 15 عامًا في قضايا مرتبطة بأعمال إرهابية، وحكمًا آخر لمدة 7 سنوات بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم مسلح.وخلال الفترة الأخيرة، شهد الملف القضائي تطورات جديدة، بعدما أصدرت في أحكامًا بالبراءة في بعض القضايا، من بينها اتهامه بمحاولة اغتيال مسؤول في "سرايا المقاومة"، إضافة إلى قضية محاولة قتل في ، مع إصدار قرار بإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفًا في قضايا أخرى.وفيما يتعلق بقضية ، أوضح عن فضل شاكر أن جلسات شهدت الاستماع إلى شهادات عدد من القيادات الأمنية، والتي لم تتضمن، بحسب ما ورد، ما يثبت تورطه المباشر في المواجهات.واستمعت المحكمة إلى إفادات العميد علي شحرور، والعميد ، والعميد ممدوح صعب، حيث أشارت الشهادات إلى عدم مشاركته في الاشتباكات وعدم وجوده في موقع الأحداث.خلال فترة احتجاز فضل شاكر، أثيرت تساؤلات حول وضعه الصحي، بعد الحديث عن معاناته من أمراض مزمنة، من بينها مرض السكري، وحاجته إلى متابعة طبية مستمرة.وأوضح الموزع الموسيقي أن الحالة الصحية للفنان اللبناني شهدت تراجعًا، مشيرًا إلى حاجته لرعاية متخصصة، وهو ما دفع فريق الدفاع إلى تقديم طلب لإخلاء سبيله مدعومًا بتقارير طبية.وكان قد طالب في وقت سابق بدعم والده، مؤكدًا أن حالته الصحية لم تكن مستقرة، ومتمنيًا انتهاء أزمته وعودته إلى حياته الطبيعية وإلى جمهوره من جديد.