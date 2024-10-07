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سامي باسو.. وفاة أكبر مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة على مستوى العالم
دوليات
2024-10-07 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة، وفاة سامي باسو الأطول عمرا ممن أصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر عن 28 عاما.
الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا باسم متلازمة هاتشينسون-جيلفورد ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.
ويبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.
وولد سامي في 1995 في شمال إيطاليا وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره وفي 2005 أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.
وقالت الرابطة على صفحتها على إنستغرام "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكرا لك سامي لجعلنا جزءا من هذه الحياة الرائعة".
وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم 4 منها في إيطاليا.
لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به خاصة في الدول النامية.
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