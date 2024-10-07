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الكشف عن رسالة منسوبة إلى قاآني
دوليات
2024-10-07 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,230 مشاهدة
أثارت رسالة منسوبة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مزيدا من الجدل حول مصيره رغم أن
الهدف
منها كان طمأنة الإيرانيين بأنه لم يقتل.
ويواصل غياب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، عن الأنظار، إثارة الجدل، وذلك بعد تأكيد مسؤولين أمنين إيرانيين بحسب "رويترز" أن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات إسرائيلية على بيروت أواخر
الأسبوع
الماضي.
وقد زاد الجدل والغموض حول مصير إسماعيل قاآني بعدما نشر موقع "نور نيوز" الإيراني رسالة وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، حيث لم يستطع الحضور بسبب مشاركته في اجتماع آخر هام.
وقال موقع "نور نيوز":"بعث
العميد
إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، برسالة إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع أطفال فلسطين. وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة
العميد
إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر وقال: إن بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين".
وفي وقت سابق، قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي، إن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي قوله، في إشارة إلى قاآني،"إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لايوجد ما يدعو لذلك".
ووصل قاآني إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة "الإسرائيلية" انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران، وفقا لوسائل إعلام "إسرائيلية".
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