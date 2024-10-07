غارات "إسرائيلية" جديدة تستهدف لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي النبي شيت وطاريا وأخرى على مرتفعات بلدة ماسا بالبقاع".

وأضافت أن "غارات إسرائيلية استهدفت أيضا بلدات في منطقة غرب بعلبك وبلدات في قضاء صور"، مشيرا الى "غارة إسرائيلية على سهل بلدة يونين بالبقاع شرقي لبنان".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.