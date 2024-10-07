ترامب: قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو

اعتبر الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أن قطاع غزة يمكن أن يصبح "أفضل من موناكو".

وقال ترامب إن "قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو بعد إعادة إعماره".

وتعرض قطاع غزة المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.