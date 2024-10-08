بالصورة.. الحرارة تحول لافتة متجر لكابوس مخيف

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نال متجر ملابس ياباني صغير شهرة واسعة، بعد أن تحولت لافتته التي تظهر طفلًا "لطيفًا" إلى كابوس مرعب بسبب الحرارة الشديدة وأشعة الشمس على مدار العامين الماضيين.

وقال موقع "أوكسيدنتال" المهتم بالأخبار الغريبة والطريفة أن "متجر "هانغاي" المخصص لبيع الملابس والبضائع المتنوعة الأخرى في مدينة ناغاهاما، استعان باللوحة الإعلانية نفسها منذ 10 سنوات".

وفي اللوحة يظهر طفل لطيف مع فقاعة كلامية تقول "لدينا الكثير من الأشياء الجميلة والرخيصة".

ومع ذلك، في العام الماضي، بعد صيف حار بشكل خاص، تغيرت اللوحة الإعلانية إلى مشهد مخيف، حيث أصبحت عينا الطفل وفمه أسودين تمامًا.

وبسبب أشعة الشمس المباشرة، احترقت الألوان الداكنة لللوحة الإعلانية؛ مما خلق مشهدًا مرعبًا.

وساءت الأمور هذا العام، بعد صيف حار آخر، لتصبح لوحة المتجر أكثر رعبًا، حيث أصبح وجه الطفل داكنا بالكامل وكأنه يخرج من "فيلم رعب".

وقال "ماساناو إيتايا"، صاحب متجر هانغاي للملابس والسلع المتنوعة، لوكالة الأنباء اليابانية "إف إن إن" إنه لاحظ الضرر الذي لحق بلافتة متجره في آب وكان ينوي تغييرها، خوفًا من أن تخيف العملاء وتبعدهم. ولكن حين قرر تغييرها أخيرًا، لاحظ أن الناس من جميع أنحاء البلاد يأتون إلى متجره لرؤية وتصوير لافتة "الطفل المسكون"، ما جعله يراجع قراره بتغييرها".

وتصدرت اللافتة عناوين الأخبار في اليابان منذ أن اتسعت المناطق الداكنة حول عيني وفم الطفل، وبدأت تظهر بقع داكنة على وجنتيه وأنفه؛ ما جعلها تبدو أكثر رعبًا.

ومن غير الواضح ما إذا كان "إيتايا" سيزيل اللافتة، أو ما إذا كان سيستمر في الاستفادة من الإعلانات المجانية لمتجره المتواضع على وسائل التواصل الاجتماعي.