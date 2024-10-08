حزب الله اللبناني يمطر قوة اسرائيلية بقذائف وصواريخ ويجعلها تتراجع بمنطقة اللبونة

وذكر للحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ولدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطر مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هذه بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية".وأضاف: "وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".