منذ بداية الطوفان.. حزب الله يحصي عملياته ونتائجها ضد إسرائيل

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 تشرين 2023حتى اليوم، فيما بين ان العمليات أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف صهيوني.

وقال الحزب في بيان، انه "نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف صهيونية منذ 8 تشرين الأول 2023حتى اليوم".



وأضاف ان "العمليات أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف صهيوني".