حزب الله يعلن استهداف 4 تجمعات للقوات الاسرائيلية برشقات صاروخية

وذكر للحزب، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية".واضاف البيان انه" على صعيد متصل، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من بعد ظهر يوم 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في المطلة بِصلية صاروخية".وتابع البيان، ان" مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة (6:30) من مساء يوم 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية".واكد حزب الله، ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا عند الساعة (6:30) من مساء يوم 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الصهيوني في منطقة مارون الراس بِصلية صاروخية".