هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأميركية في ريف دير الزور

وذكر المرصد في بيان له، "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخا انطلق من مناطق جماعات مسلحة، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الجماعات المسلحة توزعت على النحو التالي:36 على قاعدة حقل العمر النفطي17 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة46 على قاعدة معمل كونيكو للغاز21 على قاعدة خراب الجير برميلان17 على قاعدة التنف2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة