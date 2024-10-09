لص ينظف منزلاً ويعد وجبة طعام لأصحابه بعد سرقته.. ترك هذه الرسالة

ولم يكتفي اللص بهذه الاعمال وانما قام بسقي الزرع في حديقة منزل الموظفة التي قام بسرقتها، ومن ثم أخذ مشترياتها من الخضار والفواكه ورتبها في الثلاجة وأطعم طيورها ثم طبخ لها الطعام ووضعه على المائدة حتى تجد عشاءها جاهز وترك لها رسالة رقيقة ثم خرج.وكتب في الرسالة: "لا تقلقي، كوني سعيدة، وتناولي الطعام، واسترخي"، ليترك الامرأة في حيرة من امرها.وتمكنت من اعتقال داميان اثناء قيامه بعملية سطو بعد 20 يوم من ارتكابه الأولى، واعترف بارتكابها، وحكم على اللص بالسجن لمدة 22 شهراً.ويبلغ عمر دامياً 36 عاماً والذي ولد في ويلز البريطانية