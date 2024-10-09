حزب الله يمطر حيفا وطبريا بالصواريخ وصفارات الإنذار تدوي

وأوضحت RT، أنه "تم تسجيل رشقة صاروخية كبيرة، فيما دوت صافرات الانذار في الجليل وفي طبريا وفي مدرج عسكري برأس الناقورة".ولم ترد بعد أي تفاصيل عن الخسائر التي وقعت.