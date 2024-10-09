غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

شهدت لبنان، مساء اليوم الأربعاء، غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات عدة.

وبحسب وسائل إعلام دولية، "استهدفت الغارات بلدات معروب، وادي برغز، شبعا، الحوش، البازورية، أنصار، جبل صافي، تول، الخيام، دبين، النبي شيت، مرتفعات جنتا، و محيط كفرحونة ومليخ".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.