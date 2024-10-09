عزاء مفتوح على مواقع التواصل بعد خبر وفاة راغب علامة.. ما الحقيقة؟

تداولت بعض الصفحات الإلكترونية خبر يفيد عن وفاة راغب علامة بمنطقة السانت تيريز في الحدث،حيث يملك مدرسة "السان جورج" التي تضرّرت بصورة واسعة نتيجة غارات العدو.

ولكن أكّدت مصادر مقرّبة من الفنان أن المتداولة عنه غير صحيحة وهو بصحة جيّدة ولا يتواجد في حالياً بسبب الحرب التي إندلعت منذ حوالي الأسبوعين، وبالرغم من تأكيد الشائعة غير صحيحة الا أن الجمهور إستمرّ بتداولها والبعض بطريقة ساخرة.ولم يكتفِ الأمر هنا، بل تمّ تداول صورة للفنان راغب علامة وهو ينظر إلى العلم اللبناني وانهالت التعليقات الآخرة منها: "راغب علامة من بداية الاحداث ما خلا عرس بمصر ما خلا حفلة تعتب عليه.. وبس خلّص رقص سلخنا صورة تضامن عن احترافية ومن قوة الاحتراف والفوتوشوب الدقيق"، "نبي الي سوى له الفوتشوب حي أو ميت".ولم تطاله الإنتقادات لوحده فقط، بل أيضاً تعرّضت الممثلة المصرية الهام شاهين لإنتقادات لاذعة بسبب الصورة التي صمّمتها بواسطة الفوتوشوب أو تطبيق مماثل. ومن التعليقات: "مش كدا ياطنط"، "البوست كأنه ميمز"، "دا بوست حزن ولا كوميك"، "الصورة الضحك ولعاملها مطلوب"، "الصورة مسخرة مش تضامن".