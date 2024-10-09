البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن ونتنياهو

وأفاد البيت الأبيض في بشأن المكالمة، بأن بايدن "استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل".ووفق البيان فإن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع الإنساني في غزة"، وشدد البيان على أن بايدن "عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".وأضاف البيت الأبيض أن الطرفين ناقشا "الحاجة الملحة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة".واختتم البيان بالقول إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".وكانت شبكة "أي بي سي نيوز"، قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ركزت على "خطط إسرائيل للرد على إيران".وأشار المسؤول إلى أن بايدن ونتنياهو "ناقشا مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان بشكل مطول"، موضحا أن "أجواء المكالمة بين بايدن ونتنياهو كانت ودية على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما".