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الخارجية الإيرانية: التهديد باغتيال السيد السيستاني يزيد غضب المسلمين
دوليات
2024-10-10 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,737 مشاهدة
شددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على أن وقاحة الصهاينة بتهديد المرجع الديني أية الله العظمى السيد علي السيستاني أدت لتنامي غضب المسلمين.
وقال
المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن "القنوات التلفزيونية لكيان الاحتلال عرضت بوقاحة صور قادة وعلماء بارزين في العالم الإسلامي كأهداف محتملة".
وأضافت إن "وقاحة الصهاينة في تهديد آية الله السيد علي السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين".
وأكدت أن "الموقف الحكيم لآية الله السيد علي السيستاني ودعمه الشجاع للشعبين الفلسطيني واللبناني
مصدر
فخر للأمة الإسلامية".
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