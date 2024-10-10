الخارجية الإيرانية: التهديد باغتيال السيد السيستاني يزيد غضب المسلمين

المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن "القنوات التلفزيونية لكيان الاحتلال عرضت بوقاحة صور قادة وعلماء بارزين في العالم الإسلامي كأهداف محتملة".وأضافت إن "وقاحة الصهاينة في تهديد آية الله السيد علي السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين".وأكدت أن "الموقف الحكيم لآية الله السيد علي السيستاني ودعمه الشجاع للشعبين الفلسطيني واللبناني فخر للأمة الإسلامية".