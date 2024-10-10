قناص إسرائيلي يصيب مصور قناة "الجزيرة" شمال غزة (فيديو)

واعلنت الجزيرة على "تلغرام" إصابة مصور الجزيرة الوحيدي برصاص الاحتلال قطاع غزة".وفي وقت سابق، استهدفت طائرة إسرائيلية طاقم قناة "الأقصى" (محلية فلسطينية) أثناء تغطيته الأحداث في جباليا ما أسفر عن استشهاد مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ما زال جثامين بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.وتتركز الهجمات الإسرائيلية التي تحاول إفراغ القطاع من سكانه، في منطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا غزة، وخاصة مخيم جباليا للاجئين.والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا القطاع منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه "خداعا وكذبا".وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.