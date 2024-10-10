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دوي انفجارات شرقي سوريا
دوليات
2024-10-10 | 15:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,656 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في محيط
مدينة
دير الزور شرقي سوريا.
وقالت وسائل إعلام سورية، إن "دوي الانفجارات في دير الزور ناجم عن قصف للمدفعية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز".
وتشهد مدن سورية عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير بعدها الأنباء الى تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف "إسرائيلي".
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