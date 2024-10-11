الرئيس الإيراني يخاطب "إسرائيل": توقفوا عن قصف المباني السكنية

أكد الرئيس الإيراني أن قيام "إسرائيل" بانتهاك الاتفاقيات الدولية إنما لأنها على علم بمن يقف وراءها ويساندها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.وقال في تصريح مصوّر للصحفي الروسي بافيل زاروبين: "أود أن أقول لإسرائيل: توقفوا.. أمسكوا عن قتل الأبرياء، توقفوا عن قصف المباني السكنية والأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة بالفعل".واضاف: "لقد انتهكت إسرائيل كافة الاتفاقيات الممكنة وغير الممكنة. إنها تفعل ذلك لأنها تعلم أن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان وراءها".وفي تصريحات سابقة له، أكد الرئيس الإيراني أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد، موضحا أن إسرائيل بجريمة اغتيال حسن نصر الله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية".وتابع: "مزاعم أمريكا والدول الأوروبية حول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حال عزوف إيران عن الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران كانت كاذبة".