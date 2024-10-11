حزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية في رأس الناقورة ومستعمرة شوميرا

وذكر للحزب، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 03:00 من بعد ظهر يوم 11-10-2024، تجمعات العدو الصهيوني في رأس الناقورة بصلية صاروخية".وعلى صعيد متصل استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 03:25 من بعد ظهر يوم 11-10-2024، تجمعاً العدو الصهيوني في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.