زيلينسكي يطلب مساعدة البابا فرنسيس لتحرير الأسرى الأوكرانيين في روسيا

زيلينسكي، الذي يقوم بجولة في العواصم الأوروبية الكبرى لمناقشة "خطة النصر" المقترحة للحرب مع روسيا، إنه دعا الفاتيكان للمشاركة في مؤتمر حول أسرى الحرب من المقرر عقده في كندا في وقت لاحق من الشهر الحالي، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.وذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعوِّل على مساعدة الكرسي البابوي في إعادة الأوكرانيين الذين أَسَرَتْهُمْ روسيا"، مضيفاً أن "هذا كان الموضوع الرئيسي في محادثته مع البابا فرنسيس التي استمرت 35 دقيقة".ولم يقدِّم الفاتيكان تفاصيل حول محادثات البابا مع زيلينسكي، لكنه قال في إن اجتماعاً لاحقاً بين الأوكراني وكبير الدبلوماسيين في الفاتيكان "تناول حالة الحرب... وسبل إنهائها".وكان هذا هو الاجتماع الثاني المباشر بين زيلينسكي وبابا الفاتيكان خلال 4 أشهر. كما التقى كلاهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في جنوب إيطاليا في يونيو (حزيران) الماضي.