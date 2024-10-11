الملك عبد الله: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الاقليمية

ودعا الملك المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك لدى مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس القبرصية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وبحسب الوكالة، فقد اعتبر الملك عبد الله الثاني أن: "مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء".كما جدد المطالبة "بتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية".وحذر من "التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".وأعاد التأكيد على "أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".