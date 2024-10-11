الصحة اللبنانية تحصي عدد ضحايا القصف الصهيوني منذ الـ8 من تشرين الأول

للوزارة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" 2229 شهيداً سقطوا منذ بداية العدوان الصهيوني في الـ8 من تشرين الأول".واضافت، ان "عدد الجرحى وصل الى 10380 جريحاً".