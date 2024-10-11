خوفا من إيران.. ترامب يطلب حمايته بطائرات ومركبات عسكرية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ماسك يدعو إلى تقليص سلطة الأمم المتحدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-502905-638642652381271241.jpg
خوفا من إيران.. ترامب يطلب حمايته بطائرات ومركبات عسكرية
دوليات
2024-10-11 | 13:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
4,048 مشاهدة
ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، اليوم الجمعة، أن الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب طلبت طائرات ومركبات عسكرية، وذلك ليتمكن
الرئيس
الأميركي السابق من السفر بأمان خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.
وكشفت رسائل بريد إلكتروني راجعتها صحيفة "واشنطن بوست" وأشخاص مطلعون على الأمر أن حملة دونالد ترامب طلبت "دعماً عسكرياً غير مسبوق لحمايته خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما في ذلك استخدام طائرات عسكرية ومركبات مدرعة".
وتضمنت هذه الإجراءات أيضًا توسيع القيود الجوية فوق مقار إقامة ترامب وتجمعاته، ووضع زجاج باليستي في سبع ولايات متأرجحة.
وتأتي هذه الطلبات بعد إحاطات حكومية أشارت إلى أن إيران لا تزال تخطط بنشاط لاغتيال ترامب، وهو ما جعل مستشاريه يشعرون بالقلق من هجمات محتملة باستخدام الطائرات بدون طيار أو الصواريخ.
وأوضحت سوزي وايلز، مديرة حملة ترامب، في مراسلات مع رونالد إل. رو جونيور، رئيس جهاز الخدمة السرية، استياءها من عدم كفاية التدابير الأمنية المتخذة، مشيرة إلى إلغاء حدث انتخابي بسبب نقص الموظفين.
وبحسب النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي طالب في رسالة بجعل الطائرات العسكرية أو الحماية الجوية متاحة لطائرة ترامب الخاصة، فإن الحملة تعتبر أن الإجراءات الأمنية الحالية غير كافية.
ورغم أن جهاز الخدمة السرية لم يعلق على الطلبات بشكل مباشر، أكد المتحدث باسمه، أنتوني جوجليلمي، أن ترامب يتلقى "أعلى مستويات الحماية"، بما في ذلك المساعدة من وزارة الدفاع عبر النقل الجوي ووحدات كشف المتفجرات.
يذكر ان ترامب تعرض لمحاولتي اغتيال، مما زاد من التوتر بين فريقه وجهاز الخدمة السرية، الأمر الذي جعل القائمين على حملته الانتخابية يصرون على طلب احتياطات أمنية إضافية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ترامب يخطط لعلاقة صداقة مع ايران
01:16 | 2024-08-16
بغداد بموقف صعب: الخليج "يغلق أجوائه" على الكيان.. الطائرات قد تستخدم أجواء العراق ضد ايران!
04:41 | 2024-10-11
بماذا خرج المجلس الوزاري المصغر للكيان للرد على ايران؟
02:18 | 2024-10-11
ترامب: قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو
14:41 | 2024-10-07
ترامب
ايران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
40.92%
03:45 | 2024-10-10
مباراة العراق وفلسطين اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:45 | 2024-10-10
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
رياضة
22.17%
06:35 | 2024-10-10
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
06:35 | 2024-10-10
مؤشر عالمي: بغداد في خطر
محليات
18.83%
04:46 | 2024-10-11
مؤشر عالمي: بغداد في خطر
04:46 | 2024-10-11
أول تعليق لكاساس بعد فوز العراق على فلسطين
رياضة
18.08%
17:04 | 2024-10-10
أول تعليق لكاساس بعد فوز العراق على فلسطين
17:04 | 2024-10-10
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-11
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
الأكثر مشاهدة
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
Biotic
الغذاء والحالة النفسية , التعامل مع الآلام المزمنة والعلاج الطبيعي - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
فن نيوز
دخول آيتن عامر الى الفن - حلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-11
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
علناً
اخطر ملفات الفساد التي تواجه اللجنة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-10
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Celebrity
الممثل علي الساهر - الحلقة ٢٦ | season 3
15:30 | 2024-10-10
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
Morning Live
تفعيل المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - حلقة ١٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
ناس وناس
مدينة الكوت الجانب الأيسر - الحلقة ١٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-10
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
بعد التحري
مصارف رقمية تبدأ التداول، احتيال الكتروني يلوح بالافق - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-09
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
من الأخير
شرق اوسط جديد ينبعث من ركام الحرب - حلقة ١٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-09
اخترنا لك
حزب الله" يوجه لرسالة للإسرائيليين.. ابتعدوا عن شمال إسرائيل
16:51 | 2024-10-11
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع النفط الإيراني
15:31 | 2024-10-11
بعد "انتهاكات لبنان".. تحرك عربي جديد ضد إسرائيل
14:14 | 2024-10-11
الصحة اللبنانية تحصي عدد ضحايا القصف الصهيوني منذ الـ8 من تشرين الأول
12:44 | 2024-10-11
الملك عبد الله: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الاقليمية
12:41 | 2024-10-11
زيلينسكي يطلب مساعدة البابا فرنسيس لتحرير الأسرى الأوكرانيين في روسيا
12:23 | 2024-10-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.