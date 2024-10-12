وصول رئيس مجلس الشورى الايراني الى بيروت

نيوز - دولي

وصل رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، الى العاصمة بيروت.

وقال مراسل نيوز، ان " رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف وصل قبل قليل الى العاصمة بيروت وكان في استقباله عددا من السؤولين".

وأضاف ان " قاليباف سيبحث في لبنان الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقصف الإسرائيلي المستمر على لبنان".