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وصول رئيس مجلس الشورى الايراني الى بيروت
دوليات
2024-10-12 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية
نيوز - دولي
وصل رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، الى العاصمة بيروت.
وقال مراسل
السومرية
نيوز، ان " رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف وصل قبل قليل الى العاصمة بيروت وكان في استقباله عددا من السؤولين".
وأضاف ان " قاليباف سيبحث في لبنان الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقصف الإسرائيلي المستمر على لبنان".
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