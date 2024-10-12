الفصائل الفلسطينية تفجّر عبوة بـ15 جنديا "إسرائيليا" وتدمر 3 دبابات (فيديو)

وأوضحت القسام أن مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في "قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح" وذلك قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزةوأعلنت القسام استهداف مقاتليها لدبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" غزة إلى جانب استهدافهم ناقلة جند قرب محطة الخزندار غرب غزة.كما نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مصورة تظهر تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية هندسية في منطقة الريان بشرق رفح جنوبي قطاع غزة.وأوضحت القسام استهدافها دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية "دي 9" بقذائف الياسين 105 في حي الجنينة بشرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأنها رصدت مروحيات الاحتلال وهي تجلي الجنود بعد استهدافهم هناك.من جهتها، أعلنت سرايا القدس تفجير آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في منطقة "الصفطاوي" قطاع غزة باستهدافها بعبوة برملية شديدة الانفجار من نوع "ثاقب".وقالت سرايا القدس إنها "دمرت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة في مفترق التوام شمالي غزة بتفجير عبوة ناسفة من نوع ثاقب زرعتها مسبقا"، إلى جانب قصفها بالهاون تجمعا لآلياتٍ وقواتٍ إسرائيلية شرق جباليا.كما بثت كتائب شهداء الأقصى من قصف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع القيادة والسيطرة في الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا بصاروخ موجه من نوع مائة وسبعة.ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي -وفق وكالة الأناضول- حتى الساعة أي تعليق بشأن ما ورد في بيانات القسام وسرايا القدس، في وقت يواصل فيه حربه المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ372 مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.