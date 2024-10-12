الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة

وأكدت الوزارة "مقتل 5 وجرح 14 بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المعيصرة في قضاء كسروان جبل لبنان".ووفقاً لوزارة اللبنانية قتل نحو 60 شخصا وأُصيب 168 شخصاً آخرين في لبنان، في القصف الإسرائيلي من خلال 57 غارة نفذها جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان حتى الآن إلى 9588 اعتداء، سقط ضحيتها 2229 شهيدا وأسفرت عن 10380 جريحا.وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بتكثيف الإسرائيلي ضرباته والمدفعية لبلدات ومناطق لبنان، وقصف "حزب الله" وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.تجدر الإشارة إلى أن الإسرائيلي وبعد توغله في الأراضي اللبنانية لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على أي من التلال المشرفة التي يحاول التقدم إليها، وذلك حسب صادر عن "حزب الله" اللبناني.