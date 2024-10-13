الصحة العالمية: نصف مراكز الرعاية الصحية في لبنان خرجت عن الخدمة

نيوز – دولي

كشف مدير عام منظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نحو نصف مراكز الرعاية في لبنان أغلقت، وذلك بالتزامن مع تصعيد القصف الإسرائيلي على لبنان.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة اكس، "يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية، والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 100 شخص".

مضيفًا أن "عدد المصابين آخذ في الازدياد ويكافح النظام الصحي للتكيف بسبب محدودية القدرة البشرية والموارد".

إغلاق نصف مراكز الرعاية في لبنان

وبين أن "100 مركز من أصل 207 مراكز في مناطق الصراع مُغلقة الآن، كما أغلقت خمسة مستشفيات بعد الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات".

وأعلنت وزارة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى يوم الأمس إلى 2255 شهيدا و 10524 جريحا منذ بدء العدوان.

وينص الدولي الانساني على قواعد تحمي الحصول على خدمات الرعاية في أوقات النزاعات المسلحة. وتلزم هذه القواعد والجماعات المسلحة من غير .

وتعتبر المستشفيات والمرافق الصحية، أماكن مدنية ولها حماية خاصة في الدولي الإنساني أو قانون الحرب، وحسب الدولي، فإن هذه المستشفيات يجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف