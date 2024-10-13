حصيلة جديدة تخص قصف بلدة "المعيصرة" في لبنان

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، أن "الحصيلة النهائية لغارة الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر أمس، أدت إلى استشهاد ستة عشر شخصا وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح".

وكانت أعلنت، أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة "الإسرائيلية" على بلدة المعيصرة الى تسعة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح.

وشهدت بلدة المعيصرة، أمس السبت، غارة "إسرائيلية" اسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.