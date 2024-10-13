ما هي الخسائر المادية التي خلفها القصف الإيراني على إسرائيل؟

نيوز – دولي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني قد تراوحت ما بين 150 إلى 200 مليون شيكل. حسب دائرة ضريبة الأملاك.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ بالقرب من أحد المنتجعات الشاطئية شمالي تل أبيب تقدر وحدها بحوالي 50 مليون شيكل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن أضرار جسيمة لحقت بالمطاعم والمحلات التجارية الفاخرة، من بينها مطعم دمر بشكل شبه كامل، ونحو 150 شقة في الشقق الفاخرة.

وقد عاين مدير الضرائب شاي أهرونوفيتس، الماضي، خلال جولة له بالمنطقة حجم الأضرار الكبيرة في الموقع، حيث تلقى خلالها تقريرا عن تقدم الأشغال الجارية لإصلاح الأضرار الناجمة عن سقوط الصواريخ .

وأشار الموقع، إلى عدم تسجيل إصابات بسبب الهجوم، حيث تمكن معظم سكان المستهدفة وزبائن المطاعم والفنادق القريبة من النزول إلى الملاجئ أو الوصول إلى غرف الطوارئ.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية.

وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال الجيش "تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر في البنية التحتية".

وأعلنت أنها استهدفت إسرائيل بـ200 صاروخ، وفي المقابل توعدت تل أبيب طهران بـ"دفع الثمن".