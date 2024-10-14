بعد حظر توريد السلاح.. إسبانيا تطالب بتعليق التجارة الحرة مع إسرائيل

خلال عدة أشهر مضت، أجرت كل من إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تنوي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أساس أن إسرائيل "قد تنتهك بند حقوق الإنسان المدرج في الاتفاقية".وقبل يومين، سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، الدولي بحظر الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.وقال: "أعتقد أنه في ضوء كل ما يحدث في الأوسط، من الضروري أن يتوقف الدولي عن الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".كما أعرب عن قلقه الكبير إزاء القصف الإسرائيلي لمقر قوة حفظ السلام "اليونيفيل"، التابعة للأمم في لبنان.