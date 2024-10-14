بينها شركات طيران.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد ايران

واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات في اجتماعهم، الاثنين، لمناقشة التصعيد في الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد .وفي الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كان دور وحزب الله في وحركة حماس في غزة، محورًا رئيسيًا للنقاش.وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الشركات والأفراد "المشاركين في الصواريخ الباليستية الإيراني، الذين نقلوا هذه الصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".وضم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة عقوباته 3 شركات إيرانية، هي: "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، بالإضافة إلى شركتين لوجستيتين.ويتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشركات بأنها مسؤولة عن نقل وتوريد الطائرات المسيرة وأجزاء وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا، حيث تستخدم هذه الأسلحة في الحرب الأوكرانية.كما شملت قائمة العقوبات شركتين تصنّعان منصات إطلاق الصواريخ، والتي تستخدم في إطلاق الصواريخ والقذائف.ونفت مرارا وتكرارا الاتهامات المتعلقة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، خاصة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأسلحة لم تُستخدم ضد أوكرانيا.