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بينها شركات طيران.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد ايران
دوليات
2024-10-14 | 08:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى
روسيا
.
واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات
إيران
في اجتماعهم، الاثنين، لمناقشة التصعيد في
الشرق
الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد
روسيا
.
وفي الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كان دور
إيران
وحزب الله في
لبنان
وحركة حماس في غزة، محورًا رئيسيًا للنقاش.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الشركات والأفراد "المشاركين في
برنامج
الصواريخ الباليستية الإيراني، الذين نقلوا هذه الصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى
روسيا
لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".
وضم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة عقوباته 3 شركات
طيران
إيرانية، هي: "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، بالإضافة إلى شركتين لوجستيتين.
ويتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشركات بأنها مسؤولة عن نقل وتوريد الطائرات المسيرة
الإيرانية
وأجزاء وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا، حيث تستخدم هذه الأسلحة في الحرب الأوكرانية.
كما شملت قائمة العقوبات شركتين تصنّعان منصات إطلاق الصواريخ، والتي تستخدم في إطلاق الصواريخ والقذائف.
ونفت
إيران
مرارا وتكرارا الاتهامات المتعلقة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، خاصة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأسلحة لم تُستخدم ضد أوكرانيا.
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