إيران: اوقفنا تبادل الرسائل "غير المباشرة" مع أمريكا

وقال عراقجي في حديثه للتلفزيون الإيراني من العُمانية مسقط التي وصلها صباح اليوم، "بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة توقفنا عن تبادل الرسائل غير المباشرة مع أمريكا".وأضاف: "زيارتي إلى مسقط جاءت بهدف حل مشاكل المنطقة وقد سعينا في الفترة الماضية إلى إبقاء قنوات التواصل وتبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات بهدف التفاوض".وأوضح عراقجي: "هذا التبادل للرسائل كان موجودًا حتى في الحكومة السابقة (حكومة رئيسي)، وكان طريق مسقط طريقًا معروفًا للاتصال غير المباشر بين وأمريكا".وتابع عراقجي: "هذا الطريق حاليًّا وبسبب الظروف الخاصة بالمنطقة، لا نرى أساسًا لهذا الحوار حتى نجتاز الأزمة ومن ثم نتخذ قرارًا".ونوه: "في هذه الزيارة إلى مسقط لم يتم نقل رسالة إلى الولايات المتحدة، وقد أعلنت مواقف خلال زيارتي للدول في المنطقة وقد وصل موقفنا لجميع الدول بما فيها أمريكا".