بعد الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تفرض عقوبات على عسكريين إيرانيين كبار

وقالت الوزارة ان "العقوبات تستهدف قيادات كبيرة في والقوات وكيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز في إيران".وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "على الرغم من التحذيرات المتكررة، تدفع الأفعال الخطيرة التي ترتكبها ووكلاؤها باتجاه المزيد من التصعيد في الأوسط".وأضاف: "في أعقاب هجومها بصواريخ باليستية على إسرائيل، فإننا نحمّل المسؤولية ونكشف عن أولئك الذين سهّلوا هذه الأفعال".ومن بين من شملتهم العقوبات القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ومنظمة الفضاء .واستنكرت دول السبع، التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة، هجوم وحثت على خفض التصعيد في الأوسط مع تأكيد دعمها لأمن إسرائيل.