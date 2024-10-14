في مصر.. مصرع وإصابة 33 طالبا بحادث سير مروع

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا بانقلاب حافلة تقل طلاب الجلالة، معظمهم من الطب، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.وعلى الفور دفع مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.وأعلن مدير هيئة الرعاية بمحافظة السويس، رفع حالة واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.وقال شهود عيان إن 8 طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، فيما يجري حصر الأعداد النهائية للضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات.