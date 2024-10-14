ستوسع حربها في كل المنطقة.. أردوغان: إسرائيل لن تكتفي باحتلال لبنان

وقال أردوغان: "الهجمات الإسرائيلية الأمم (اليونيفيل) تؤكد جدية وخطورة الأمر، سنواصل دعم لبنان، والوقوف إلى جانبه".وعلى قال الرئيس التركي: "إسرائيل لا تزال تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة" إلى أن "إسرائيل تسعى بشكل واضح إلى توسيع الصراع في كل المنطقة".وشدد على أن "سيطرة على معبر رفح، أوقفت بشكل كامل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقلّصت حجم المساعدات الواصلة للقطاع لمستويات منخفضة جدا".وأكد أن بلاده "ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى وغزة"، مضيفا "نبذل جهودا من أجل إرسال وإدخال المساعدات لقطاع غزة، قبل حلول فصل الشتاء والبرد".وتابع: "الأمم المتحدة، لا تستطيع حتى حماية موظفيها، وهي مدعاة للخجل للنظام ومبعث قلق"، وأضاف متسائلا: "ما الذي ينتظره مجلس الأمن الدولي، لوقف الهجمات الإسرائيلية؟".