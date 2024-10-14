غارة "إسرائيلية" قرب الحدود اللبنانية السورية وانفجارت بدير الزور

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية على منطقة جرماش وقلد السبع عند الحدود السورية بالبقاع شرقي لبنان".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية، بـ"دوي انفجارات عنيفة من جهة حقل كونيكو للغاز شمال شرق دير إثر استهدافه بقذائف صاروخية".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.