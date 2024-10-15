فقد 50 كغم من وزنه.. العثور على صياد تاه شهرين بزورقه في البحر

نيوز – دولي

أعلنت فرق الإنقاذ العثور على صياد فقد واثنين من رفاقه قبل أكثر من شهرين في بحر أوخوتسك شرقي البلاد إثر تعطل زورقهم، ووفاة رفيقيه.

وذكرت فرق الإنقاذ أنه كان في حوزة الصيادين الثلاثة كمية قليلة من الطعام، و20 لترا من الماء وملابس دافئة وسترات .

وأضافت أن سفينة صيد عثرت بالصدفة على الزورق في 14 تشرين الجاري.

وذكر موقع Baza أن الصياد الذي تم العثور أمضى 67 يوما في البحر، فقد من وزنه خلالها 50 كغ نتيجة الجوع والعطش.