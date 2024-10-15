تدمير طريق والرد باطلاق نار.. بوادر الحرب بدأت بين الكوريتين

نيوز – دولي

أعلن الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أنه قام بعمليات إطلاق نار مضاد على أراضيه، بعدما فجرت كوريا الشمالية أجزاء من طريقين يربطان بالجنوب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، "بعد عملية بالمتفجرات نفذتها كوريا الشمالية لقطع الارتباط، قامت قوات كوريا الجنوبية بإطلاق نار مضاد على مناطق تقع إلى جنوب خط ترسيم الحدود العسكري، مستخدمة التسمية الرسمية للحدود بين الكوريتين".

وكانت يونهاب للأنباء قد نقلت عن الكوري الجنوبي في وقت سابق الثلاثاء، أن كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طرق تربطها بالجنوب، وذلك بعد أيام من تعهّد بيونغ يانغ بإغلاق حدودها مع جارتها الجنوبية وتعزيز .

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة، أن "كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، مشيرة إلى أنّ ردّ على هذه الخطوة بتعزيز استعداداته العسكرية.