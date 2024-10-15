غالانت حول الرد على إيران: سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا

وجاءت تصريحات غالانت خلال اجتماع مع "ملاخ" العليا (اقتصاد الطوارئ) لمناقشة الاستعدادات لإمكانية توسيع الحملة الإقليمية وتوسيع استعدادات الحكومة لإعادة المستوطنات الشمالية وتعزيز المنطقة.وفي المناقشة، أشار غالانت إلى الهجوم الإسرائيلي المنتظر على بالقول: "ليس لدينا أي نية لتحمل انتهاك السيادة ومحاولة إيذاء المدنيين دون رد فعل. الرد سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا لإيران".في الوقت ذاته، أشار غالانت إلى أنه "ليس لدينا مصلحة في فتح جبهات جديدة وحروب أخرى"، مستطردا: "نحن أمام واقع تتم فيه تهيئة الظروف لعودة سكان . سيستغرق الأمر المزيد من الوقت، لكن العملية تتكشف".وكانت مصادر مطلعة أشارت في وقت سابق إلى أن الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أبلغ واشنطن أن بلاده لن تضرب المنشآت النووية والنفطية الإيراني.كما ألمحت إلى أن الرد سيقتصر على القواعد العسكرية، مشيرة إلى احتمال أن يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.