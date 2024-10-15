البيت الأبيض: نواصل دعم حل دبلوماسي في لبنان

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم حل دبلوماسي في .

وشدد البيت الأبيض، على أن "اليونيفيل تقوم بدور مهم في حفظ السلام في ونريد من الجميع احترامه بمن فيهم إسرائيل".

الى ذلك أعرب "البنتاغون"، عن قلقه"العميق حيال ما حصل مع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

بدورها، قالت الأمريكية، "أوضحنا للإسرائيليين أننا نعارض الغارات على ونراقب التزامهم بذلك".